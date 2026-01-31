Страхът се превръща в реалност. Съкращават 52 000 заради ИИ

Големят страх за замяната на естествения с изкуствен интелект вече се превръща в реалност. Само в Америка големите компании планират да съкратят около 52 000 служители само за седмица.

Това се случва на фона на увеличеното използване на технологии за изкуствен интелект и забавянето на пазара на труда, пише Financial Times.

"Компаниите все по-често обсъждат съкращения и изглежда търсят да използват изкуствен интелект за намаляване на разходите за труд", каза Дейвид Мерикъл, главен икономист на Goldman Sachs за американските изследвания.

Отбелязва се, че много водещи американски компании са принудени да съкратят персонала си на фона на икономическата несигурност и нарастващия натиск, като се фокусират върху инвестиции в изкуствен интелект за оптимизиране на производството.

Вълна започва от Amazon, Nike, UPS, Home Depot и други.

