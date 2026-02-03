Най-голямата сделка на всички времена!

Две от най-успешните компании на милиардера Илон Мъск се сляха в рекордна по мащаб сделка, която обединява космическите и AI амбициите му, като комбинира компанията за ракети и сателити с разработчика на чатбота Grok.

Мъск съобщи, че SpaceX е придобила неговия стартъп за изкуствен интелект xAI. Според източник, запознат със сливането, транзакцията оценява SpaceX на 1 трилион долара, а xAI - на 250 милиарда долара, съобщава dir.bg.

Сделката, за която Ройтерс съобщи първи миналата седмица, е сред най-амбициозните обединения в технологичния сектор досега. Тя съчетава изпълнител на космически и отбранителни проекти с бързоразвиваща се компания за изкуствен интелект, чиито основни разходи са за чипове, центрове за данни и енергия. Споразумението може също да засили амбициите на SpaceX за изграждане на собствени центрове за данни, докато Мъск се конкурира с гиганти като Google на Alphabet, Meta, Amazon, подкрепяната от Amazon Anthropic и OpenAI.

"Това бележи не просто следващата глава, а следващата книга в мисията на SpaceX и xAI: мащабиране, за да създадем съзнателно слънце, което да разбере Вселената и да разшири светлината на съзнанието към звездите", заяви Мъск.

Покупката на xAI поставя нов рекорд за най-голямото сливане и придобиване в света. Досегашният рекорд се държеше повече от 25 години от сделката, при която Vodafone купи германската Mannesmann за 203 милиарда долара през 2000 г., показват данни на LSEG.

Очаква се акциите на обединената компания SpaceX-xAI да бъдат оценени на около 527 долара за брой, по думите на друг източник. SpaceX вече беше най-скъпата частна компания в света, оценена на около 800 милиарда долара при последна вътрешна продажба на акции. Според Wall Street Journal xAI е била оценена на 230 милиарда долара през ноември.

Сливането идва в момент, когато SpaceX планира мащабно първично публично предлагане тази година, което може да оцени компанията на над 1,5 трилиона долара, твърдят източници.

Сделката допълнително консолидира бизнес империята на Мъск в по-тясна и взаимно подсилваща се екосистема - наричана неофициално от някои инвеститори и анализатори "Мъскономика". В нея вече влизат Tesla, производителят на мозъчни импланти Neuralink и компанията за тунели Boring Company, пише "Ройтерс".

Най-богатият човек в света има история на обединяване на своите проекти. Миналата година той включи социалната мрежа X в xAI чрез размяна на акции, което даде на стартъпа достъп до данните и разпространителската платформа на мрежата. През 2016 г. Мъск използва акции на Tesla, за да придобие своята компания за слънчева енергия SolarCity.





