Машината сбърка човека! Восъчната фигура на Идрис Елба отключи телефона му

Восъчната фигура на Идрис Елба успя да отключи личния му телефон – и това се превърна в една от най-обсъжданите технологични истории в социалните мрежи.

По време на участие в предаване на BBC актьорът тества дали лицевото разпознаване на смартфона му ще се „подведе“ от изключително реалистичната му восъчна фигура в музея на Мадам Тюсо. Резултатът изненада дори самия Елба – устройството се отключи без колебание.

Случката бързо се понесе мълниеносно из вируталното пространство и предизвика нова вълна от въпроси около сигурността на биометричните системи. Макар производителите на смартфони да твърдят, че технологията за лицево разпознаване използва дълбочинни сензори и не може да бъде заблудена от снимки, този експеримент показа, че при изключително прецизни триизмерни копия границите може да се окажат по-размити.

Самият Идрис Елба прие ситуацията с чувство за хумор, но видеото повдигна сериозен разговор: доколко сме защитени, когато поверяваме личните си данни на лицето си – буквално.

Случаят е и поредно доказателство колко напреднала е станала технологията за създаване на восъчни фигури, които вече не само изглеждат като оригинала, но и могат да „минат“ за него пред машините.

