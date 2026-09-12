Идрис Елба: Светът не е готов за чернокож Бонд
Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец
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Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец
Актьорът получава званието за значимите си заслуги към младите хора
Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
Случката вся паника в света на технологиите
52-годишният Елба е роден в Хакни, Източен Лондон, и продължава да живее там
Актьорът е признат за приноса си към телевизионното изкуство
Свикнал съм – той е навсякъде около мен, казва звездата на Марвел
Актьорът и жена му замислят онлайн пространство за споделяне
Не се паникьосвайте, призова актьорът
Исках да съм с него, заяви Сабрина, която така и не се изолира от заразения си съпруг
Добре съм, увери актьорът
Филмът няма да е продължение на оригинала, Идрис Елба ще играе нов герой
Англичанинът бил първият и единствен избор на студиото
Скоро всички отново ще заговорят за актьора Идрис Елба. След като беше блестящ Мандела в едноименната лента, сега ще го видим като лош главатар на бун...