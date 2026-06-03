Ето го най-новият рицар на Холивуд

Актьорът Идрис Елба е поредната холивудска звезда, която беше удостоена с рицарско звание в замъка Уиндзор. Освен него още известни личности бяха отличени от крал Чарлз на церемонията, включително комиците Мийра Сиал и Пол Елиът, и шампионите по фигурно пързаляне Джейн Торвил и Кристофър Дийн.

53-годишната звезда от "Лутър" е удостоена с рицарско звание за значимите си заслуги към младите хора.

През 2022 г. сър Идрис, който е настоящият фаворит за ролята на Джеймс Бонд, основа фондация "Елба Хоуп", която се застъпва за овластяване на общността, образование, младежка застъпничество и устойчиво развитие.

Отдавна се спекулира, че сър Идрис ще наследи Дейвид Крейг в емблематичната роля на Джеймс Бонд. Преди дни обаче той категорично отрече, казвайки: "Името ми няма да бъде там, в никакъв случай. Те търсят по-млади актьори. И им желая целия късмет на света. Нямам търпение - ще бъде невероятно. Честно казано, никога не съм участвал в надпреварата".

През декември феновете предположиха, че сър Идрис е дал сериозен намек, че ще бъде следващият Джеймс Бонд, когато сподели видео от музея на Мадам Тюсо. В клипа камерата проследява няколко фигури на бивши агенти 007, преди да се спре на сър Идрис в края на опашката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com