Новата работна мода "син офис". Практикуват я готини шефове

Работа с гледка към морето, без задръствания, шум и стрес – това предлага новата концепция „син офис“, която набира популярност по Северното Черноморие. Все повече компании изпращат служителите си на ротационен принцип за седмица или две, като съчетават дистанционната работа с лятната почивка на цялото семейство.

Моделът вече се използва от предприемачи от различни части на страната, които виждат в него начин едновременно да повишат ефективността на екипите си и да подобрят качеството на живот на своите служители, предава NOVA.

Работа с изглед към морето

„Това е моето работно място, не го заменям за нищо на света“, казва счетоводителят Юлия Лазарова, която работи дистанционно от Каварна.

Според нея Северното Черноморие предлага спокойствие, тишина и липса на разсейващи фактори, което я прави по-концентрирана и продуктивна, отколкото в офиса в Пловдив.

Идеята се ражда от личен опит

Концепцията е разработена от популяризатора на Южна Добруджа Павлин Стоянов. След години работа в София той решава да избяга от трафика, замърсения въздух и напрежението на големия град, връщайки се към любимото си Северно Черноморие.

Успешният личен опит го мотивира да предложи модела и на други компании, особено на малки фирми с екипи от 10 до 20 души.

По-лесно съчетаване на работа и семейство

Едно от най-големите предимства на „синия офис“ е възможността родителите да разпределят ежедневните си ангажименти.

Докато единият работи, другият може да бъде с децата на плажа или сред природата. Според участниците в инициативата това значително намалява стреса и създава по-добър баланс между професионалния и личния живот.

По-висока продуктивност и по-ниски разходи

Адвокат Ива Згурова посочва, че дистанционната работа ѝ спестява часове в срещи и пътуване из София, а освободеното време използва за работа и почивка.

Според участниците в инициативата животът по Северното Черноморие е и по-достъпен. Наемът на жилище може да бъде сравним с този на офис в голям град, а ежедневните разходи често са по-ниски от тези в столицата и по Южното Черноморие.

Някои от хората, изпробвали модела, признават, че след подобно преживяване изобщо не им се връща към ежедневието в големия град.