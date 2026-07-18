Манастир, кацнал върху скалите: Легендата за иконата, която сменяла мястото си

В разгара на лятото, не само морето е желана дестинация, навсякъде можете да натрупате спомени. Високо над Пелагонийската равнина, сякаш залепен за отвесните скали, се издига Зързенският манастир – една от най-впечатляващите православни светини в Северна Македония. Разположен на около 25 километра от Прилеп, комплексът е построен върху тясна скална тераса на над 1000 метра надморска височина и впечатлява както с уникалното си местоположение, така и с легендите, които се разказват за него, предава БТА.

Манастир с над 700-годишна история

Комплексът включва църквите „Свето Преображение Господне“ от XIV век и „Св. Петър и Павел“ от XVII век.

Според надпис върху външната стена манастирът е изграден през XIV век от монаха Герман по времето на сръбския владетел Стефан Душан.

Археологическите проучвания показват, че още през Средновековието тук е съществувало голямо монашеско селище, а и днес в обителта има активен монашески живот.

Легендите за Крали Марко

Местните предания свързват манастира с легендарния Крали Марко и неговия баща – крал Вълкашин.

Според една от легендите именно тук Вълкашин организирал тайната сватба на сина си, далеч от погледите на съперничещите си благородници.

След смъртта на Крали Марко през 1395 година османските войски нападнали и опустошили манастира, смятайки го за едно от най-важните духовни средища на християнската съпротива.

Иконата, която сама избирала мястото си

Най-известната легенда в Зързенския манастир е свързана с иконата „Св. Богородица Пелагонитица“, рисувана от йеромонах Макарий през XV век.

Когато монасите поставили копието ѝ на мястото, определено според православния канон, на следващата сутрин открили, че то се е разменило с иконата на Христос.

Решили, че става дума за грешка, върнали двете икони по местата им, но същото се повторило още две поредни нощи.

Според манастирското предание на третата нощ игуменът се помолил пред иконата, а Богородица му казала: „Не искам да обръщам гръб на моя Син.“

Оттогава копията на двете икони стоят разменени – Христос е отляво, а Богородица – отдясно на олтара, в нарушение на традиционния църковен канон.

Светиня, прославена по света

Оригиналните икони на „Исус Христос Спасител и Животворец“ и „Св. Богородица Пелагонитица“ днес се пазят в Музея на Северна Македония в Скопие.

Иконата на Богородица става световноизвестна, след като през 1983 година е избрана за корицата на списание National Geographic.

Повредените стенописи и вярата в чудодейната им сила

В манастира са запазени ценни стенописи от XIV, XVI и XVII век.

Част от лицата на светците обаче изглеждат надраскани. Причината не е вандализъм, а старо народно вярване.

Хората вярвали, че ако изстържат малко от мазилката около очите на изобразените светци и измият с нея своите очи, могат да се излекуват от очни заболявания. Именно това поверие е довело до увреждането на част от безценните стенописи.

Един необичаен портрет

Още една рядкост очаква посетителите на манастира.

На фасадата на църквата „Св. Петър и Павел“ е изрисуван портретът на местния овчар дядо Траян.

Според историята той спасил манастира от разбойници, които го подпалили. Забелязал огъня от хълмовете, събрал селяните и успял да прогони нападателите.

В знак на благодарност монасите увековечили образа му върху самата църковна стена – нещо изключително рядко в православното изкуство.

Панорама, която спира дъха

Днес Зързенският манастир привлича поклонници и туристи не само със своята история, но и с невероятната гледка към Пелагонийската равнина.

До църквите посетителите могат да опитат изворна вода, да закупят копия на прочутите икони, а от ниския каменен зид над пропастта да се насладят на една от най-красивите панорами на Балканите.