Опустошителен пожар изпепели над 100 къщи край Осло

Голям горски и жилищен пожар унищожи повече от 100 жилища край норвежкия град Драмен, на около 50 километра западно от столицата Осло. Огънят, разпалван от силния вятър, продължава да се разпространява, а властите предприеха спешна евакуация на стотици жители.

Над района се издигна гъст черен дим, а пламъците обхванаха цял квартал с къщи и достигнаха до близките горски масиви.

Десетки пожарникари се борят с огъня

В гасенето участват повече от 60 пожарникари, подпомагани от хеликоптери, които извършват водни обливания от въздуха.

Полицията съобщи, че към момента няма данни за загинали, ранени или изчезнали хора, въпреки мащабните материални щети.

Причината все още не е ясна

Разследването на причините за пожара тепърва започва. Засега властите не съобщават какво е предизвикало огнената стихия.

Пожарникарите продължават да работят за овладяване на огъня, като силният вятър остава основното предизвикателство пред спасителните екипи.