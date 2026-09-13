Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
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Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Сред присъстващите са президентът на Украйна Володимир Зеленски и кралят на Йордания Абдула II
Опозореният благородник придружи кралското семейство
Стотици жители са евакуирани
Фойерверки, факли и националният химн огласиха Осло след края на най-великия мондиален поход на страната
Престолонаследницата на Норвегия претърпя трансплантация
Норвежката полиция започна спешно разследване след взрив в дипломатическия комплекс
Ето защо е летял до Осло
Норвегия се тресе от скандал с извънбрачния син на принцесатата
Задържан е 13-годишен тинейджър
По чудо няма пострадали
В превозното средство е имало 20 пътници
Norwegian Air Shuttle стъпва в столицата на България за първи път
Състезанието по лека атлетика ще е със специални правила
Българката преодоля 194 см
Владимир Илиев се класира на десето място в спринта на 10 километра, с който започнаха индивидуалните стартове от Световното първенство по биатлон в н...
В четвъртък следобед в норвежката столица Осло е открито тялото на убита българка, предаде изданието NRK.Жертвата е разпозната като 28-годишната Галин...
Достъпът на автомобили ще бъде изцяло забранен в центъра на норвежката столица Осло до 2019 г., за да се помогне за намаляване на замърсяването. Решен...
Норвежката столица Осло ще забрани колите в центъра на града до 2019 година и през 2020 година ще намали наполовина парниковите газове спрямо нивото и...
Осло. Норвегия оттегли кандидатурата на Осло за домакинството на Зимните Олимпийски игри в Осло през 2022 година. Причините, които местните власти из...