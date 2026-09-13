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Убиха българка в Осло

Убиха българка в Осло

В четвъртък следобед в норвежката столица Осло е открито тялото на убита българка, предаде изданието NRK.Жертвата е разпозната като 28-годишната Галин...

18 декември | 14:41
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