Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда

Делото срещу Мариус Борг Хьойби, най-големия син на норвежката кралица Мете-Марит, ще бъде преразгледано, след като апелативният съд уважи жалбата му, съобщи ДПА.

„Апелативният съд незабавно ще започне подготовка за това“, се посочва в официално изявление. Все още няма определена дата за заседанието по обжалването.

Адвокатът на Хьойби – Петер Секулич, заяви пред националната телевизия, че е доволен от решението.

През юни Хьойби беше осъден на четири години затвор по две обвинения за изнасилване, домашно насилие и редица други престъпления.

29-годишният мъж обжалва присъдата в частта за двете изнасилвания и нападението над бившата му приятелка.

В момента Хьойби се намира под стража в кралското имение „Скаугум“, като е с електронна гривна на глезена.

Решението той да бъде задържан там е било взето заради смъртта на крал Харалд V, който е доведен дядо на Хьойби. На младия мъж е било разрешено да присъства и на погребението на монарха, състояло се вчера в Осло.

Сега предстои апелативният съд да преразгледа случая, като дата за новото съдебно заседание все още не е насрочена.