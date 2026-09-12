Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
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Обрат за сина на Мете-Марит: Делото му тръгва отново в съда
10-процентните тарифи върху вноса остават в сила, докато спорът за президентските правомощия продължава
Апелативният съд отмени прекратяването и задължи първата инстанция да се произнесе по същество
Благомир Коцев беше задържан на 8 юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията
Беше отложено заради починал частен обвинител и необходимост от време за евентуално конституиране по делото на наследник
Очакват се резултатите от назначената ДНК експертиза
Според апелативните съдии няма нужда да се води този процес, докато междувременно с казуса се занимава и Конституционният съд
Радостин Радев беше пуснат под домашен арест на 27 юни
Магистратите от въззивната инстанция споделят изцяло извода на колегите си от окръжния съд, че настъпилото произшествие е по изключителна вина на подс...
Софийският апелативен съд (САС) потвърди оправдателната присъда на бившия депутат от ДПС и зам.-председател на Народно събрание Христо Бисеров. Това с...
След пет опита и две години и половина, Софийският апелативен съд вече има председател. Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дончева, съобщава БНТ....
Софийският апелативен съд ще гледа днес делото за катастрофата на бул. "България" в София през 2011 г. Бисер Андреев, който е син на прокурор, причин...
София. Софийският апелативен съд окончателно потвърди отстраняването от длъжност на подуправителя на БНБ Цветан Гунев, предаде Нова ТВ. Съдът се мотив...
София. Делото за правоприемство между двете мюсюлмански настоятелства в България ще се гледа днес в Софийския апелативен съд от 11.00 ч. Съдът трябва...
Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Валя Рушанова и Алексей Трифонов потвърди изцяло присъдата от...
Магистратите поръчаха графологична експертиза на записките на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси София. Съдът отказа да привика на разпи...
София. Цветан Василев ще бъде задържан за 72 часа веднага щом премине българската граница, реши Софийският апелативен съд. Решението е окончателно и н...
София. На своята редовна лятна сесия Светият Синод на Българската православна църква реши да определи йеромонах Герасим, брат на Дивотинския манастир...
София. Редовното заседание ще проведе Висшия съдебен съвет (ВСС). То започва в 09, 30 часа и в рамките му трябва да бъде избран Административен ръково...
Бургас. Четиримата младежи, които задигнаха над 80 000 лева от инкасо охранители в Ямбол, остават за постоянно в ареста. Определението на апелативен с...