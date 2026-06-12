Тръмп спечели важна съдебна битка за новите мита

Федерален апелативен съд в САЩ остави в сила новите 10-процентни мита върху вноса, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп, до окончателното приключване на делото за тяхната законност, предаде Ройтерс. Решението е важна временна победа за Белия дом в съдебния спор за обхвата на президентските правомощия в търговската политика.

Магистратите посочиха, че правителството е представило убедителни аргументи и има реални шансове да спечели делото по същество. Според съда временното премахване на митата може да нанесе непоправими вреди на федералното правителство, ако по-късно се окаже, че мерките са законосъобразни.

Спорът тръгна след новия пакет тарифи

От 24 февруари 2026 г. САЩ прилагат 10-процентно мито върху по-голямата част от вноса. Мярката беше въведена от Тръмп, след като по-голяма част от предишните му митнически ставки бяха обявени за незаконни от Върховния съд.

За новия пакет администрацията се позова на разпоредби от американски търговски закон от 1974 г., който позволява въвеждането на временни защитни мерки за срок до 150 дни. Именно тази правна основа се превърна в център на спора - дали президентът е действал в рамките на закона, или е разширил правомощията си отвъд допустимото.

Първият съдебен удар срещу митата

В началото на май Съдът по международна търговия в Ню Йорк постанови, че Тръмп е надхвърлил правомощията си при използването на този механизъм. Тогава митата бяха отменени, което отвори път към сериозен сблъсък между администрацията и съдебната система.

Няколко дни по-късно обаче Апелативният съд временно спря изпълнението на това решение. Сега магистратите потвърдиха, че митническите мерки ще останат в сила до окончателното приключване на делото.

Общественият интерес наклони везните

Сред ищците са щатът Вашингтон и 2 американски компании, които оспорват законността на митата. Апелативните съдии признават, че и двете страни са представили сериозни правни аргументи, но на този етап общественият интерес налага тарифите да продължат да действат.

Тази формулировка е ключова, защото съдът не казва окончателно, че митата са законни. Той само приема, че докато спорът се решава, по-големият риск би бил те да бъдат спрени преждевременно, а после да се окаже, че правителството е имало право да ги въведе.

Делото отива към по-голям сблъсък

Решението не представлява окончателно произнасяне по казуса. Съдебната процедура продължава, а спорът вече излиза далеч отвъд конкретните 10-процентни тарифи върху вноса.

Очаква се делото да достигне и до Върховния съд на САЩ. Там вероятно ще бъде решен големият въпрос - докъде се простира властта на президента да въвежда търговски ограничения и кога подобни мерки изискват по-ясна намеса на Конгреса.

Търговската политика остава под съдебен натиск

За администрацията на Тръмп решението е важна глътка въздух, защото позволява митата да останат действащи, докато делото продължава. За бизнеса и отделните щати, които ги оспорват, обаче спорът далеч не е приключил.

Така 10-процентните мита се превръщат в тест не само за икономическата политика на Белия дом, но и за границите на президентската власт. Ако Върховният съд се произнесе по същество, решението му може да определи как бъдещи администрации ще използват търговските закони за налагане на тарифи, натиск и защитни мерки.

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