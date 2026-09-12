Тръмп затваря две врати пред Канада. Търговската война става все по-жестока
Канадски стоки изчезват от пазара и от федералните поръчки на САЩ, докато президентът отново говори за „реципрочност“
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Канадски стоки изчезват от пазара и от федералните поръчки на САЩ, докато президентът отново говори за „реципрочност“
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
Стомана, млечни продукти, техника и електроуреди от САЩ попадат под новите ответни мита на Отава
Вашингтон обвърза таксите с борбата срещу принудителния труд, но засегнатите държави видяха протекционизъм
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
ЕС подготвя нови мита
Българските потребители изразяват сериозни притеснения
Мярката е част от новото трансатлантическо търговско споразумение
Американският президент е готов да погази международни търговски споразумения
Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увеличение на вноса от САЩ
Новите правила удрят поръчките от Temu, Shein и AliExpress и затварят вратичката с раздробените пратки
10-процентните тарифи върху вноса остават в сила, докато спорът за президентските правомощия продължава
Брюксел най-сетне е готов да приложи търговското споразумение със САЩ
Тя е едно от най-важните политически събития на последните години
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Автомобили, лекарства и храни тръгват по-лесно към Южна Америка, очаква се скок на износа
Чарлз III и Камила влизат в ролята на фактор, а решението разклаща досегашната тарифна линия на Вашингтон
Чарлз Трети започва тридневното си посещение при Тръмп
Администрацията му води разговори с Иран