ЕС с нови мита за тези автомобили

От 1 януари 2027 влизат в сила нови правила за произход, които ще трябва да определят дали електрическите автомобили, търгувани между Европейския съюз и Великобритания, отговарят на условията за освобождаване от мита. Автомобилната индустрия настоява за отлагане на приемането им, като изтъква, че европейските вериги за доставки все още не са достатъчно развити, предава "Аутомедия".

Това означава, че Брекзит може допълнително да увеличи цените на някои електрически автомобили. От 1 януари правилата за произход, установени в търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство, ще станат по-строги. Превозните средства, които не отговарят на местните прагове на съдържание, могат да бъдат обект на мито от 10 %, както при влизане в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Подобно развитие е от голямо значение за производителите. Според Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), през 2027 във Великобритания следва да бъдат изнесени 520 000 леки автомобила и електрически превозни средства, произведени в ЕС, като тяхната приблизителна стойност е 17,9 милиарда евро. Около 82% от тези превозни средства, или близо 426 000 единици, обаче не отговарят на критериите, а това, според ACEA, означава потенциалните разходи за мита на 1,47 милиарда евро само за 2027.

В случая основният проблем са батериите. Правилата за произход трябва постепенно да увеличават дяла на стойността, произведена в ЕС или Обединеното кралство. От следващата година 70% от стойността на батерията и 65% от стойността на клетките ще трябва да отговарят на предоставените критерии, за да позволят на превозното средство да се възползва от освобождаването от мита. Прагът за общата стойност на превозното средство ще достигне 55% паралелно.

Европейската индустрия обаче смята, че местният капацитет няма да е достатъчен до този момент. По-специално, развитието на гигафабриките е по-бавно от очакваното, докато няколко проекта срещат трудности. Шведският производител Northvolt, който трябваше да играе важна роля за това покачване на европейската власт, подаде молба за фалит през 2025.