Войната за бялото злато: Две държави крадат короната на Бразилия

Световният пазар на храни преминава през дълбока трансформация, в която захарта се превърна от обикновена подправка в стратегически ресурс, сравним с петрола. Наричана от търговците и икономистите "бялото злато", тази суровина се превърна в арена на тиха, но безмилостна геополитическа и търговска война. Лошите климатични условия, засушаванията и глобалните конфликти пренаредиха веригите за доставки, превръщайки фючърсите на захарта в един от най-динамичните и нестабилни финансови инструменти на международните пазари.

Шест месеца невиждан скок в цените

Данните на Организацията по прехрана и земеделие към ООН показват драстични трусове на борсите в Ню Йорк и Лондон. В рамките само на последните шест месеца световният индекс на цената на захарта отчита рязък скок с над 23 процента, качвайки се от нива от 86,4 пункта до 106,4 пункта.

Напрежението се изостри най-силно през последния месец, когато суровината регистрира светкавично поскъпване с 11,9 процента. Борсовите котировки за сурова захар твърдо се установиха на нива между 18 и 19 цента за либра, което при мащабни международни сделки на едро се превръща в десетки милиони долари допълнителни разходи за индустрията.

Бразилия на върха и пукнатините в нейния монопол

В продължение на десетилетия Бразилия е неоспоримият властелин на този пазар. Страната произвежда над 40 милиона тона захар годишно, което представлява близо една четвърт от световното производство, и контролира над половината от глобалния износ.

Нейното основно предимство винаги е била гъвкавостта да пренасочва преработвателните си мощности от захар към биоетанол в зависимост от цените на петрола.

Именно тази двойна роля на захарната тръстика обаче започва да разклаща позициите ѝ. В условията на скъпи енергийни ресурси все повече бразилски рафинерии избират да произвеждат биогорива вместо хранителна захар. Допълнително засушаванията в Латинска Америка и логистичните затруднения в бразилските пристанища отварят пролука, през която конкурентите са готови да щурмуват върха.

Претендентите за трона: Индия и Тайланд

Двете държави, които най-агресивно атакуват бразилската корона, са Индия и Тайланд. Индия вече доказа, че е в състояние да превземе първото място в години с богати мусонни дъждове, когато добивите ѝ от захарна тръстика чупят рекорди. Страната е вторият най-голям производител в света и разполага с потенциала трайно да заеме лидерската позиция, стига да преодолее огромното си вътрешно потребление.

Тайланд, от своя страна, се утвърди като третия най-голям износител в глобален мащаб. С държавна подкрепа за модернизация на стопанствата и ниски производствени разходи, Банкок все по-усърдно завладява азиатските пазари и постепенно измества бразилския внос от региона. Заедно Индия и Тайланд преначертават картата на световната захарна търговия, възползвайки се от всеки климатичен или икономически трус в Бразилия.

Ехото от световната война за ресурси в България

Глобалното поскъпване на бялото злато неизбежно оказва натиск и върху българския пазар. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват, че цената на едро у нас вече отчита скок от близо 8,88 процента, достигайки нива от около 0,95 евро за килограм.

По рафтовете в магазините и супермаркетите крайният потребител усеща този бърз борсов натиск не само чрез цената на пакетираната захар, но и през поскъпването на редица основни хранителни стоки. Очаква се ефектът от международните сривове в производството да продължи да захранва инфлацията при сладките изделия, безалкохолните напитки и консервираните храни, превръщайки световната война за захарта в пряко предизвикателство за джоба на българския купувач.