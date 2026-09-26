"България Еър“ пуска зимни полети между София и Бургас, а за "Евровизия" - по два пъти на ден

„България Еър“ ще свързва София и Бургас и през целия зимен сезон 2026/2027 г., като първият полет от новото зимно разписание е планиран за 25 октомври.

Националният авиопревозвач ще изпълнява полети между двата града три пъти седмично – във вторник, четвъртък и неделя.

По линията ще летят Airbus A220-100, най-новите самолети във флота на „България Еър“. Билетите вече са пуснати в продажба, като цените в икономична класа започват от 78 евро в посока.

До два полета на ден за „Евровизия“ 2027

Сериозно увеличение на честотата е предвидено през май 2027 г. заради очаквания засилен интерес към Бургас покрай „Евровизия“ 2027.

В периода от 2 до 19 май „България Еър“ планира да изпълнява до два полета дневно по маршрута София – Бургас – София. Целта е да бъде осигурена бърза въздушна връзка за гостите, които ще пристигнат в България за международния песенен конкурс.

Така авиокомпанията ще поддържа постоянна въздушна връзка между столицата и морския град през зимата, а през май ще увеличи капацитета заради очаквания по-голям пътникопоток.