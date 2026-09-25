Ето защо в Гърция е по-евтино от БГ

Ако се чудите защо в Гърция най-важните стоки, включени в потребителската кошница, са по-евтини от българските, а и от тези в още 7 европейски страни, основна причина е по-ниското ДДС. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно.

Официално, в сравнение с българските, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината според експертите е, че правителството в Атина понижи ДДС-то на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъкът е по-висок. Както се знае, ДДС-то е данък, който индиректно се плаща от потребителя. Всъщност, гръцките продукти са на по-ниски цени и в сравнение с тези във Франция и Германия, като гръцкият потребител плаща с 30% по-малко.

Скорошен пример показа конкретната разлика между едни и същи продукти в хипермаркетите в Солун и тези у нас. Ако в пазарската кошница сложим продукти от първа необходимост – прясно мляко, сирене фета, яйца, олио, хляб, разтворимо кафе и перилен препарат, сметката е общо 36 евро и 58 цента. Българите, пазаруващи в южната съседка изчисляват близо 20% разлика със същите покупки в България.

Сега, при сравнителното проучване е направен анализ на факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки местно производство.

Въпреки това поради ниските доходи проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи.

В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро.