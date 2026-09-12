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Морето с 15% по-евтино

Морето с 15% по-евтино

Очакваме труден сезон, ще бъдат засегнати приходите и печалбите на хотелиерите в негативен план. В бранша дори да отчитат някакъв ръст, ще е парадокс,...

21 май | 19:20
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