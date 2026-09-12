Лют спор в ефир заради цените. Скъпо или евтино е у нас
Оказа се, че те разчитат по различен начин статистическите данни и поставят на различни места акцента на въпроса
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Оказа се, че те разчитат по различен начин статистическите данни и поставят на различни места акцента на въпроса
Гъвĸaвocттa пoзвoлявa пo-дoбpи cдeлĸи и пo-дълъг пpecтoй
В интернет има няколко сайта, които ни помагат в тази задача
Останалите отново тръгнаха нагоре
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България обаче не е в Зеления скисък на британците и това ги спира да идват у нас
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Арх. Георги Бакалов,председател на Съюза на българските архитекти Дебатът за или против инженеринговите поръчки на чисто професионално ниво вече се в...
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