Очевидци проговориха. Първи подробности за ужаса в Атина

Очевидци проговориха за ужаса на улица „Лисикратус“ в Плака, където по-рано днес силна експлозия разтърси центъра на Атина.

По информация в района се е чул силен гръм, след което е последвало частично срутване на стара двуетажна сграда, а към мястото веднага са се отправили екипи на пожарната, полицията и линейки.

Жени, чистели в съседна сграда, разказаха пред журналисти за преживяното. Една от тях споделя: „Докато чистехме, чухме взрива... Видях как сградата отзад се срутва, прозорците на всички съседни къщи бяха счупени, после дойде пожарната, извикаха ни да излезем, никой от нас не беше засегнат.“ Тя продължи: „В нашата сграда всичко беше наред, хвърлихме боклука и изчакахме отвън.“

На въпроса дали е имало хора в сградата една от свидетелките отговори: „Страната, която видях, беше задната, не знам за страничната част, защото от другата страна имаше Airbnb, хотел или каквото беше там, друго не видях. Всичко беше наред.“

Относно това дали е имало някаква миризма преди това, свидетелката отговори: „И сега, когато влязохме, миришеше. Не, преди това не се усещаше нищо, но сега, когато влязохме, миришеше на пушек. Имаше силна миризма сега, когато отидохме да си вземем нещата.“

Според първоначалната версия експлозията най-вероятно е била причинена от природна газ. Поради внезапния инцидент е било очаквано да настъпи паника. Една от свидетелките коментира: „Излязохме навън, бяхме уплашени, изхвърлихме боклука. Всичко беше наред, размина ни се, не бяха засегнати хора при нас, имаше двама или трима ранени, това е.“

Свидетелите споменаха и за оглушителния шум: „Беше силно... Какво да ви кажа сега...“ Тя продължи: „Трима ранени бяха отведени в съседната сграда, не при нас. Ние бяхме точно до тях. Хора, размина ни се, всичко беше наред.“