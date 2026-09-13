Потресаващ инцидент във Варна. Очевидци не са на себе си
Няма данни за повече пострадали
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Няма данни за повече пострадали
Все още не са ясни причините за пожара
Вероятно е свързано с топлото време
Земетресението разтресе Враца и Видин.
Описват твърде странното му поведение
Какви са причините за инцидента
Предполага се, че става въпрос за здравословен проблем
Единият от руските пилоти, чийто боен самолет бе свален от турските власти, е мъртъв, съобщи Independent. Oчевидци са разказали пред Reuters, че са в...
София. Столичната полиция търси свидетели на пътния инцидент със съдия Лозан Панов, който стана на 9 декември, съобщи bTV. Инцидентът бе между 7.30 и...