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Единият руски пилот е убит

Единият руски пилот е убит

Единият от руските пилоти, чийто боен самолет бе свален от турските власти, е мъртъв, съобщи Independent. Oчевидци са разказали пред Reuters, че са в...

24 ноември | 13:08
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