Потресаващ инцидент във Варна. Очевидци не са на себе си

Потресаваща катастрофа във Варна.

"Беше страшно!". Така описаха очевидци инцидента, който стана днес на ул. "Дрин" на Колхозния пазар във Варна. Хората разказаха, че на улицата е спряла кола. Таксиметров водач е предприел маневра за заобикалянето ѝ, пише Варна24.



По разказа от очевидците шофьорът на спряната кола се е тресял - като епилептик. В един момент возилото е поело, ускорило и се ударило в магазин.



Улицата е оживена. Пострадали са минувачи.

Шофьорът е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата.

По последна информация, водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.

От полицията излязоха с още подробности за тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна.

В тежкото пътно-транспортно произшествие в района на Колхозния пазар са загинали двама пешеходци - жени.

Две жени са били пометени от беемвето на ул. "Дрин". За момента се знае, че едната от жертвите е на 52 години, а другата - на 79.

Сигналът за инцидента е подаден в 14,42 ч. Все още обаче няма официална информация какво е довело до самокатастрофата и как точно се е случила.

Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха още от полицията в морския град. Той е на 54 години.



Очевидци разказаха, че на място на инцидента се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.



Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна.



Избягвайте района. Задръстването е зверско. Колоната започва от "МакДрайв".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com