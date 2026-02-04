Приятелка на мъжете от Петрохан: Българи ходихме на гости у тях в Мексико без пари

Продължава разследването на мистериозната смърт на трима мъже, открити мъртви в бившата хижа "Петрохан".

Тримата мъже са Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев - съдружници от години с издирвания Ивайло Калушев и наематели на хижата от 2020 година. Какво още се знае за тях, разкри в ексклузивен разказ от първо лице Bulgaria ON AIR.

Жената, която поискала да запазят самоличността ѝ, се запознава с Дечо, Ивайло и Пламен в Мексико.

"Ходих на гости в Мексико, там имаха фирма. Бяха учители, инструктори по гмуркане. Всъщност всички българи, които ходеха там, бяха много - те отиваха на тяхна сметка като гости, за развлечение, безплатно", сподели жената.

Така познанството им продължава до съвсем скоро - около 20 години. Тя казва, че тримата живеели в хижата, за да опазват природата.

"Хората си имаха социален живот и много познати, и това не беше затворено общество. Всеки, който твърди, че било затворено общество, лъже", каза още жената.

Тя самата е посещавала хижата и е била канена на гости. По думите ѝ не всеки можел да ходи там. Нарича я частен дом.

"Там имаше хора със семейства, с малки деца, приятели на приятелите на приятелите, роднини на някого - не знам. Непрекъснато имаше хора, които ходеха за развлечение, с идеята, че това не беше хижа, това беше частен дом вече", каза още жената.

Виждала е деца в хижата, но отново на гости и без към тях да са извършвани непристойни действия.

"Аз лично съм виждала деца само с родителите си. Казваха ми, че ще правят някакво обучение, но след това не съм ги виждала. Така че съм виждала семейства с деца, които ходят. И знам, че по-рано в миналото имало школа", сподели жената.





