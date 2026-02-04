Проговори лекарят от софийското порно

Един от лекарите от гинекологичния кабинет, за който беше съобщено, че са снимани незаконно пациентки по време на преглед, излезе с коментар по темата. Кадрите, които бяха изпратени до БЛИЦ, са от медицински център в квартал "Гео Милев".

В сигнала до медията ни се посочва, че жени са били снимани по време на гинекологични прегледи, а кадрите са били пускани в порносайтове.

Публикуваните клипове са от 2024 и 2025 година.

Коментар от медицинския център направи доктор Венелин Иванов, който работи в него. Пред bTV той не отрече, че в кабинета има поставена охранителна камера и допълни, че са поставени и табели за видеонаблюдение.

„Камерата не снима през работно време. Камерата е настроена да заснема видеа след работно време, тя е охранителна и е инсталирана не от мен, а от фирма. Легална фирма, която я постави заради скъпата апаратура“, посочи д-р Венелин Иванов.

„Как е станало, защо е станало – не знам. От вас разбираме. Ще демонтираме камерата. Въпросът е кой е качил видеата. Въпрос на разследване е. Камерата ще бъде демонтирана за сигурност на пациентите. Тя лицензирана. Монтираната е от охранителна фирма“, добави той.

Според адвоката по медицинско право Мария Петрова това, че е поставена табела за видеонаблюдение, не прави поставянето на камерата нещо легално. Тя допълни, че прокуратурата трябва да се самосезира.

Както БЛИЦ съобщи, министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

