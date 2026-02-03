Крими

Първи снимки на жертвите в хижата на ужасите ОБНОВЕНА

Какви мотиви са открити за убийствата

03 фев 26 | 16:40
Стандарт Новини

Малко, след като стана ясна самоличността на трите трупа, открити в хижа „Петрохан“, агенция BulNews публикува първи снимки на една от жертвите, както и на мъжа, който се издирва.

Часове, след като стана ясно чии са трите трупа, както и кой е мъжът, който полицията все още търси, се появиха първи снимки на Ивайло Иванов и Ивайло Калушев.

Убийството край бившата хижа Петрохан има мотиви на секта, това уточниха от полицията на брифинг пред медиите.

Сигналът за случилото се вчера е подаден от свидетел. От полицията увериха - работи се по абсолютно всички възможни версии. Има и още хора, които се издирват, във връзка с инцидента.

А днес bTV научи от свои източници, че във връзка с инцидента се разследва педофилска мрежа.

По наша информация назад в годините са подавани сигнали, включително до прокуратурата и Агенция за закрила на детето. Според информацията в тях непълнолетни и малолетни момчета са ходили във въпросната хижа на лагер, който е бил ръководен от собственика на имота, който не е сред жертвите.

Той е будист и се е представял за „лама“. Години наред е живял в Мексико.

Децата са били охранявани от въоръжени мъже. А съмненията на техни близки са,  че са били насилвани.

