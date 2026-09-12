Нов обрат в мистерията край Петрохан: хора влязоха вътре
Касае наследниците на имота
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Касае наследниците на имота
Експерт отхвърля версията за самоубийства и пита защо местопрестъплението е останало под охрана пет месеца
От туристическия съюз искат да си върнат хижата
Месеци след трагедията районът е под наблюдение, мотивите за смъртта са неясни
За първи път от февруари насам
Официално изявление от Българския туристически съюз
БТС алармира за опасен инцидент и системен проблем с управлението на обектите
Хижар се барикадира, плаши с ножове и меч
Загиват 7 души
Странен джип ги разминал
Историята става все по-мътна
Три тела откриха в местност край село Гинци на 2 февруари
Даже тя е от много важно стратегическо значение
Какви мотиви са открити за убийствата
Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация,
Бяха открити телата на трима мъже
На официална церемония бяха отличени най-добрите хижи и заслони и обявени победителите в грантовите програми за 2025 година
Това е втори смъртен случай в Пирин от началото на сезона
Хижа „Алеко“ е разположена на 1840 метра надморска височина
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