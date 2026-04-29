Обрат с хижа Петрохан. Какво решение взеха

Пътят към хижата на Петрохан вече е отворен. Това съобщава NOVA.

Полицията в момента охранява само опожарената сграда.

В хижата на 2 февруари тази година бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер е бил Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и първоначалната липса на категорични отговори за причините за смъртта.

