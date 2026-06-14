Общество

Бивш шеф на МВР сравни "Баба Алино" с "Петрохан"

Какво е общото между двата случая?

Бивш шеф на МВР сравни "Баба Алино" с "Петрохан"
Снимка: бТВ
14 юни 26 | 13:09
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Григор Атанасов

Бивш вътрешен министър направи съпоставка на казуса "Баба Алино" със случая "Петрохан".

"Няма достатъчно информация, за да може експертите да бъдат категорични със собствените си становища", заяви Валентин Радев пред в ефира на "Опорни хора".

"Със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като в "Петрохан" не ни се иска да повярваме даже, че така е станало", каза Радев.

По думите му това, че полицаите не са били допуснати на проверка, говори, че над тях има доста хора, които са взели това решение и някъде по-нагоре то вероятно е и политическо.

"Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да си свършат работата перфектно, без да се съобразяват кой е на власт - нито в общината кой е на власт в момента, нито по-нагоре", категоричен бе Радев.

"Интересно ми е защо постъпи така Кандев - вероятно гони някаква политическа кариера, но много по-мъжко щеше да е да го беше обявил - няма лошо, той не е първият. Трябваше да го обяви, да не тънем в съмнения", коментира ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

По темата с оръжията за Украйна Радев подчерта: "Опитвам се да разбера между редовете какво се случва. Излиза министърът и обявява, че повече оръжие на Украйна няма да даваме. И после нещата започнаха да изясняват. Министър-председателят каза нещо и накрая стана ясно, че няма да даваме, но ние нямаме какво да даваме, защото досега по решение на Народното събрание от 2022 г. е написано какво можем да даваме и никой няма право да го променя".

По думите му първо сме обещали, че няма да даваме това, което нямаме за даване.

"След това - на кого го каза той? Той го каза на електората си, но не казва цялата истина, а в общественото съзнание отеква това - спираме да даваме оръжие и боеприпаси", добави той.

"В НАТО знаят какво си мисли българският народ - вековните традиции и връзки с Русия и не ни притискат излишно", посочи бившият министър на вътрешните работи.

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Автор Григор Атанасов

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