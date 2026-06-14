Бивш шеф на МВР сравни "Баба Алино" с "Петрохан"

Бивш вътрешен министър направи съпоставка на казуса "Баба Алино" със случая "Петрохан".

"Няма достатъчно информация, за да може експертите да бъдат категорични със собствените си становища", заяви Валентин Радев пред в ефира на "Опорни хора".

"Със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като в "Петрохан" не ни се иска да повярваме даже, че така е станало", каза Радев.

По думите му това, че полицаите не са били допуснати на проверка, говори, че над тях има доста хора, които са взели това решение и някъде по-нагоре то вероятно е и политическо.

"Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да си свършат работата перфектно, без да се съобразяват кой е на власт - нито в общината кой е на власт в момента, нито по-нагоре", категоричен бе Радев.

"Интересно ми е защо постъпи така Кандев - вероятно гони някаква политическа кариера, но много по-мъжко щеше да е да го беше обявил - няма лошо, той не е първият. Трябваше да го обяви, да не тънем в съмнения", коментира ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

По темата с оръжията за Украйна Радев подчерта: "Опитвам се да разбера между редовете какво се случва. Излиза министърът и обявява, че повече оръжие на Украйна няма да даваме. И после нещата започнаха да изясняват. Министър-председателят каза нещо и накрая стана ясно, че няма да даваме, но ние нямаме какво да даваме, защото досега по решение на Народното събрание от 2022 г. е написано какво можем да даваме и никой няма право да го променя".

По думите му първо сме обещали, че няма да даваме това, което нямаме за даване.

"След това - на кого го каза той? Той го каза на електората си, но не казва цялата истина, а в общественото съзнание отеква това - спираме да даваме оръжие и боеприпаси", добави той.

"В НАТО знаят какво си мисли българският народ - вековните традиции и връзки с Русия и не ни притискат излишно", посочи бившият министър на вътрешните работи.

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