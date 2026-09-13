Всичко за Валентин Радев

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Закриват 12 пожарни

Закриват 12 пожарни

12 пожарни ще бъдат закрити, но работещите в тях няма да загубят работните си места, обяви вътрешният министър Валентин Радев по време на парламентарн...

03 ноември | 13:24
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