Бивш шеф на МВР сравни "Баба Алино" с "Петрохан"
Какво е общото между двата случая?
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Какво е общото между двата случая?
Бившият вътрешен министър Валентин Радев настоява за диалог между президент и кабинет, защитава МВР и предупреждава за геополитически рискове
Вътрешното министерство често бива натоварено с отговорности и изисквания, които не са изцяло негови
Говори Валентин Радев
По думите му складът не е направен по военния правилник
Два метра автомобил смачкан до 50 сантиметра
Това е поредна грешна стъпка за България като лоялен член на Европейския съюз и НАТО
Говори Валентин Радев
12 пожарни ще бъдат закрити, но работещите в тях няма да загубят работните си места, обяви вътрешният министър Валентин Радев по време на парламентарн...
Борбата на премиера е да предпази България и Европа, казва Валентин Радев Каква е ситуацията с бежанците към момента? С какви мерки може да бъде разр...
Може да предложим бонуси за служителите, които са на първата линия срещу мигрантите Валентин Радев, депутат от ГЕРБ, зам.-председател на Комисията по...
Валентин Радев, депутат от ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по отбрана в парламента - Г-н Радев, заговори се веднага за мерки и у нас след кървав...