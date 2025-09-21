Радев срещу институциите. Кабинетът работи, но президентът бави службите

Хубаво е че има правителство и то работи, това е най-важно. Към МВР винаги ще има забележки. Всички искат повече полиция, може би за лекарите не се сещаме толкова често и затова има толкова изисквания към униформените. Това заяви пред БНТ бившият вътрешен министър Валентин Радев.

По думите му, политическото и професионалното ръководство на МВР трябва да работят стъпка по стъпка за доброто име на ведомството. Столът на МВР шефът винаги е горещ, но Даниел Митов е сложен там да подобри работата на министерството с хората – той е дипломат.

Опозицията говори за „завладяна държава“, но съдът решава

„За завладяна държава говори опозицията. Сега арестуваха нейни кметове. Но да не забравяме, че те арестуваха и то незаконно лидера на тогавашната опозиция. Сега нека изчакаме малко, трябва да се вярва на съда и на прокуратурата. Хората там работят по правила.

Пеевски има такова влияние, каквото му е дал избирателят – 4-о място. Ами тези след него до 9-о място да не би да са по-тихи. Зад всички има избиратели. И така трябва да постъпваме с всяка политическа сила“, каза Радев.

Спънки между президент и правителство за службите

Той допълни, че очевидно има спънка около службите и в момента правителството иска да си свърши работата, тъй като службите трябва да имат титулярни ръководители.

„Но няма разбирателство с президента и Министерският съвет иска да са при него, за да ги назначи. Когато нещо е скърцало, трябва да се оправи и да се постигне разбирателство – ето дълго време нямаше главен секретар на МВР, сега трябват титуляри за службите.

ДАНС трябва да има титуляр – виждате каква е геополитическата ситуация в момента. Президентът и правителството трябва да са в диалог. Защо се изостриха нещата, дали е заради говоренето за политически проект на президента, не знам“, посочи Радев.

Грешки на държавния глава и сигурността на страната

Според него, лидерът на спечелилата партия трябва да е премиер.

По думите му, президентът Радев има много грешки: „С Кирил Петков и другите, после ги наричаше с други думи, защо сега да не е сбъркал. Правителството очевидно се справя и има премиер. Вотовете на недоверие са шанс, че показват всичко направено от управляващите“.

Той отбеляза, че очевидно е че

нападенията с дронове са провокации над натовски държави.

„Вярвам че няма да се случи по-лошо, но подобно бе състоянието и с Украйна – никой не вярваше в Европа, че ще стане нахлуването на територията й. Дано не се влошат нещата“, припомни той.

„Трябва да се слуша военния министър. Щом казва, че имаме готовност – значи ще се справим, но заедно с нашите съюзници.

Щом министърът го казва, значи е така – той има информация“, подчерта той.

