Вече е истина. Разкриха партията на Радев

Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия, като днес в Несебър беше обявено създаването на инициативен комитет за учредяване на партия "Трети март“.

Председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация, съобщава darik.bg.

Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

Атанасов обяви още намеренията на партия "Трети март“ да участва в следващите парламентарни избори. Инициативният комитет включва представители от цялата страна, като по думите му са обхванати около 22–23 региона.

Финансирането на този етап е чрез членски внос на движение "Трети март". По данни на Атанасов организацията има около 5 хиляди членове. Несебър е избран за място на събитието заради културно-историческото значение на града.

В началото на пресконференцията беше приета и прочетена учредителна декларация. В декларацията се посочва, че Трети март е символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се определя като гражданска общност с мисия да защитава независимостта на страната, националната идентичност и традициите.

