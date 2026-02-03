"Промяната" прекали. Взе да нарежда на служебния кабинет

Убедена съм, че и вие, както и аз осъзнаваме важността да обединим усилията си за сигурност и стабилност. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани, които искат честни избори. Минимални ще бъдат промените в Изборния кодекс. Това заяви президентът Илияна Йотова на старта на консултациите си с "Продължаваме промяната"

Държавният глава попита ПП-ДБ какво трябва да се направи, за да се отговори на очакванията на българите за организацията на изборите. "Все още имаме правителство, което работи в оставка, те не са в отпуск и някои от належащите проблеми биха могли да бъдат решени с помощта на парламента. За мен е много важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет, най-малкото заради това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и от къде да тръгнат, тази отговорност ще продължи до редовното правителство.“, каза президентът.

„Промените отредиха да се избира между десет посочени лица, както казват законодателите и авторите на промените в конституцията, демократично избрани от Народното събрание.

Искам да кажа, че тези хора носят голяма отговорност, тъй като трябва да защитават освен собствения си професионален авторитет, и този на най-важната институция в страната - Народното събрание", каза Йотова.

Тя отбеляза, че „ако не са били последните промени в конституцията, вероятно би се спряла на друго име за служебен премиер, не на това, което ще избере сега.

"Днес няма да говорим за определени имена, всеки има право на свои виждания и избор. Всичко, което чуя от вас, ще ми помогне да посоча един от тези кандидати, но за мен важното е максимална сигурност и предвидимост за България", продължи Йотова и благодари на ПП-ДБ, че са "в този голям състав" - седем души.

"Ние сме в такъв голям състав, защото имаме доста аргументи как да бъдат проведени честни избори, каза Ивайло Мирчев. И започва да спуска нареждания към все още несформирания слежебен кабинет.

На първо място трябва да има вътрешен министър, който да противодейства на купуването на гласове. Новият служебен министър на правосъдието пък трябва да предложи нов и.ф. главен прокурор.

Една от неотложните задачи е изпълняването на критериите за останалите 3 млрд. евро по плана за възстановяване и устойчивост, продължи Асен Василев. Той поиска новият служебен финансов министър да публикува в края на всеки месец информацията за дефицита.

Дерогацията на "Лукойл", която изтича, може и да трябва да се предоговори от служебния кабинет, продължи Василев.

"Усмихвам се, г-н Василев, защото ако ви слушат петимата кандидати, сте ги отказал и петимата", шеговито му отговори Йотова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com