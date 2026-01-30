Петима в битка за служебен премиер. Чака се решението на Йотова (ОБЗОР)

Консултациите на президента Илияна Йотова с потенциалните кандидати за служебен министър‑председател приключиха. След седмица на срещи с ръководствата на ключови институции – Народното събрание, БНБ, Сметната палата и омбудсмана – петима висши държавни служители заявиха готовност да поемат поста.

Сега политическият фокус е насочен към решението на държавния глава, което ще определи тона на предстоящия изборен период.

Кои са петимата, които казаха „да“?

Андрей Гюров – неизбираемият кандидат

Първото "Да" за служебен премиер очаквано дойде от кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров - подуправител на БНБ, който обаче не отговаря на условията, защото бе отстранен от поста заради конфликт на интереси, а съдът още не се е произнесъл по казуса. Гюров единствен от ръководството на БНБ заяви готовност да стане служебен премиер. След срещата си с държавния глава той заяви: „Нямам скрити условия. Ако президентът реши, готов съм да поема отговорността.“

Мария Филипова – заместник‑омбудсман

Второто ДА дойде от Мария Филипова - заместник омбудсман на България. Тя каза: „Да, бих приела. Това е въпрос на дълг към държавата.“

Димитър Главчев – председател на Сметната палата

Главчев вече два пъти вече е бил служебен премиер. След срещата си с Йотова той заяви: „Имам два пъти повече основания да откажа, но съм свикнал да изпълнявам конституционните си задължения.“ Той подчерта, че не е поставял условия и приема ролята като институционален дълг.

Маргарита Николова – заместник‑председател на Сметната палата

Маргарита Николова даде четвъртото ДА на Илияна Йотова. Направи го с думите: „Приемам, защото вярвам, че в такъв момент институциите трябва да действат отговорно.“

Силвия Къдрева – заместник‑председател на Сметната палата

Къдрева е третият член на ръководството на Сметната палата, който приема предложението да бъде служебен премиер. Тя заяви: „Не бягам от отговорност. Ако президентът прецени, готова съм да поема поста.“

Къдрева акцентира върху опита си в превенцията на корупцията и финансовия контрол.

Кои отказаха?

Рая Назарян – председател на Народното събрание

Назарян още в началото на процедурата заяви, че няма да приеме поста. След срещата с Йотова тя повтори: „Не съм променила решението си.“

Ръководството на БНБ (с изключение на Гюров)

Управителят Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков не заявиха готовност да оглавят служебния кабинет.

Какво следва?

С приключването на консултациите изборът е изцяло в ръцете на Илияна Йотова. Решението на президента ще определи не само състава на служебния кабинет, но и политическия тон на предстоящите избори. Очаква се Йотова да направи следващата седмица консултации с политическите партии и да обяви решението си в кратък срок.

