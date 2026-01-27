Рая Назарян каза става ли премиер

Президентът Илияна Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство. Първа с държавният глава говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата започнa преди обяд. След нея стана ясно, че Назарян не приема да заеме длъжността служебен премиер.

Срещата между двете остана затворена за медиите. "Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот.

Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", обясни Рая Назарян.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com