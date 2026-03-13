България и Турция разглеждат възможностите за засилване на сътрудничество си в сферата на отбраната в контекста на войните в Украйна и в Иран. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Андрей Гюров с посланика на Република Турция Мехмет Сеит Уянък в Министерския съвет.

„Турция е не само наш съсед, но и съюзник в НАТО и ключов партньор в много важни области“, акцентира премиерът. Двете държави имат устойчиво партньорство в дейностите, които гарантират безопасността на българските и европейските граждани. Общи рискове пред двете страни са граничната сигурност и незаконната миграция, борбата с тероризма.

Посланик Уянък отбеляза, че България е привлекателна за турските инвеститори, които проявяват интерес към установяването и разработването на бизнес в различни сфери у нас.

Министър-председателят изтъкна, че българската страна твърдо подкрепя модернизацията на контролно-пропускателните пунктове на общата ни граница. Изграждането на нов терминал също би улеснило значително преминаването през втория по натовареност в света сухопътен граничен пункт.

