По искане на ДПС-Ново начало: НС задължи правителството да внесе закон за Съвета за мир

Депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало".

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на българското участие в инициативата на американския президент, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение, внесен от "ДПС-Ново начало".

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда още решението. А министърът на външните работи трябва да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи тогавашният министър-председател в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com