Искра Михайлова: Какво ще изберем – Сорос или България в Новия свят

Основополагащо за ПГ на ДПС-Ново начало е да предложим ускорено ратифициране на устава на Борда за мир на президента Доналд Тръмп, на тази нова организация, която има много високи амбиции и която отговаря на очакванията на гражданите в Европа и целия свят за действащата и ефективна организация, която да се противопоставя на всички опити за провокиране на военни действия. Но и която амбициозно да поема отговорност за възстановяването и новото изграждане на тези региони, които страдат от военни конфликти.

Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на дебатите в парламента за проекторешението на НС, което задължава правителството да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир на президента Доналд Тръмп. Проекторешението е внесено от лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Ние сме убедени, че светът има нужда от такава нова организация. Приветстваме факта, че правителството на Росен Желязков се включи в създаването на тази организация, каза Михайлова. И продължи: Ние тук се лашкаме легитимно ли е Народното събрание, защото имало по-малко от два месеца, но служебното правителство било легитимно, нищо че има по-малко време“.

Всички институции носят отговорност. Затова смятаме, че служебното правителство трябва да внесе за ратификация това решение, категорична бе Михайлова.

Питате къде е Европа? Ще ви ви отговоря – на първото заседание на Борда за мир като наблюдатели са участвали Австрия, Хърватска, Кипър, Чехия, ЕС като цяло, Финландия, Германия, Гърция, Индия, Италия, Япония, Мексико, Нидерландия, Оман, Полша, Швейцария, Тайланд и Обединеното кралство, продължи Искра Михайлова.

Е, четете колеги, четете последните дебати и в Европа. Поинтересувайте се от позицията на Урсула фон дер Лайен. Съжалявам, че се изявявате като единствени изразители на европейската идея. Но коя идея? Онази, остарялата, либералната, свързана със Сорос, която отминава? Или на европейската идея, която ни лансира Европа на две скорости? Или европейската идея, която в момента няма позиция по разгръщането на военните действия в Иран? И на това ли сте привърженици, попита Искра Михайлова.

Но от другата страна има инициатива. Преди много години отново САЩ предложиха на тогавашния свят организацията на нациите – ОН. Тогава никой не разбираше какво е. Сега отново светът преживява промени, изправен е пред нови предизвикателства. Трябва да преподреди отношенията си. И водещата демокрация в света предлага вариант – без да омаловажава ролята на всички съществуващи международни организации, посочи зам.-председателят на ДПС.

България трябва да си даде сметка къде е и дали като сираче ще стои и ще жали за онзи ЕС от 90-те или ще се включи във всички процеси, които се развиват в света в момента. Това е въпрос на отговорност, посочи Михайлова.

Когато една политическа сила знае, че носи отговорност, като нас, казва, че за България е добре, необходимо да се включи като измине пътя, предвиден в Конституцията – чрез ратификация. Това е необходимо, за да покажем отношението си пред съседите, пред нашите партньори към бъдещето по възстановяването на тези критични точки по света. Или отново ще кажем нито един пирон за Украйна?! Или да пропуснем възможността да участваме във възстановяването на Украйна. Сега става дума за възстановяването на Газа, за възможности, каза Михайлова.

Утре ЕС ще каже - да, това е бъдещето. И отново ще сме с наведената главица, защото ще сме пропуснали възможности. Първата стъпка е направена, ние сме я подкрепили. Ние вярваме в демокрация в България и вярваме, че отговорните политически сили ще поемат тази отговорност. Бъдещето на България не може да бъде разделно от това, което се случва в света, подчерта Михайлова. И посочи, че вече се намесва още една носталгия – по либерализма и стария обществен ред.

