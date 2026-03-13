Хамид Дамид: Да измием срама от бездействието на служебното правителство

Да измием срама от бездействието на служебното правителство и всички народни представители да подкрепим решението на парламента, с което задължаваме правителството да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир на президента Доналд Тръмп. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид по време на дебатите по темата в парламента. Проекторешението на парламента бе внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и група народни представители от ПГ на ДПС-Ново начало.

Някой се опитва да се заиграва на една клика, световна организирана престъпна група, ръководена от Джордж Сорос и сина му Александър, и прокситата й у нас, каза Хамид, обръщайки се към „Промяната“, която всячески саботира членството на България в борда за мир.

Години наред тази група буквално тероризира редица държави и се е впила в обществения им живот, категоричен бе Хамид.

Всички народни представители да подкрепим това решение и да задължим Министерски съвет незабавно в рамките на няколко дни да внесе този законопроект, за да може България да измие срама от бездействието на служебното правителство, заключи Хамид.

