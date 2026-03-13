Сериозни пропуски в отбраната на България при въздушни атаки!

България има сериозни пропуски в системата си за противовъздушна и антидрон защита и дълги години не е инвестирала достатъчно в изграждането на собствени отбранителни способности. Това заяви в интервю за бТВ бившият председател на ДАНС и ексминистър на вътрешните работи Цветлин Йовчев в коментар за сигурността на региона на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По думите му съвременните конфликти ясно показват колко ключова е противовъздушната отбрана за всяка държава. „Уроците от войната в Украйна показват, че се води нов, съвсем различен тип война. Едно от ключовите неща, които всяка държава трябва да има, е силна противовъздушна отбрана и локални системи за антидрон защита“, посочи Йовчев. Според него именно в тази сфера България изостава най-много.

Ограничени способности срещу дронове

Йовчев предупреди, че защитата срещу безпилотни летателни апарати в страната е частична и не покрива достатъчно обекти. „Към момента способностите за антидрон защита са частични и не са пълни. На много малко места има системи с ограничен обхват и ограничени способности“, обясни той.

Експертът посочи, че заплахите могат да бъдат различни – както от военни атаки, така и от локални действия. „Единият сценарий е атака от въоръжени сили – с ракети или военни дронове. Вторият е локална атака – например с дрон, сглобен ръчно и използван от близко разстояние срещу конкретен обект“, каза Йовчев.

Според него подобни действия могат да бъдат използвани и за саботаж срещу критична инфраструктура.

Защитата на въздушното пространство

На този фон в момента гръцки изтребители участват в охраната на българското въздушно пространство, а в региона са разположени и системи за противоракетна отбрана на НАТО, включително в съседна Румъния.

Според Йовчев това са едни от малкото възможни мерки на този етап. „Към момента това е единственото възможно, което може да се направи, за да се подобри защитата от въздушни атаки. Доколко можем да твърдим, че защитата е ефективна – това вече е друг въпрос“, каза той.

По думите му изтребителите не са универсално решение срещу всички заплахи. „Самолетите F-16 са почти безполезни при атака с балистични ракети, защото нямат такива способности“, обясни Йовчев.

Той уточни, че специализираните противоракетни системи са много по-ефективни при подобни атаки, но и те имат ограничения. „При сценарий, при който се изстрелят много ракети наведнъж, е възможно тези системи да бъдат претоварени и някоя ракета да бъде пропусната“, допълни той.

Въпреки това експертът подчерта, че рискът за България остава сравнително нисък. „Все още рискът за нашата страна от такъв тип успешна атака е минимален, но той не трябва да бъде изключван“, заяви Йовчев.

Ролята на съседните държави

Според него отбранителните способности на Турция също играят важна роля за сигурността на региона. „При всички положения това ни дава допълнителна сигурност“, посочи той.

В същото време Йовчев предупреди, че България не бива да разчита единствено на съюзниците си и трябва да развива собствени системи за защита.

Проблеми със сигурността на ключови обекти

Бившият вътрешен министър коментира и защитата на летищата и други стратегически обекти. „За жалост трябва да кажа, че мерките към момента са непълни и ние нямаме достатъчно добра защита“, заяви той.

Йовчев припомни и уроците от атентата на летище Бургас през 2012 г. „Уроците от Сарафово не сме ги научили достатъчно добре и не сме приложили достатъчно ефективни мерки“, каза той.

Според него специално внимание трябва да бъде отделено на дипломатическите представителства и местата със струпване на чуждестранни граждани. „На първо място трябва да се обърне внимание на официалните представителства на Съединените щати и Израел, както и на места със струпване на техни граждани“, заяви Йовчев.

Той призова институциите да предприемат бързи действия. „Не трябва да се бавим нито минута. Трябва да бъдат извършени спешни оценки на риска, да се актуализират плановете за сигурност и да се изградят ефективни системи за защита от безпилотни летателни апарати“, подчерта експертът.

Коментар за МВР и изборите

Йовчев коментира и смените на областни директори в Министерството на вътрешните работи. „Не могат да се правят смени, които нямат професионални основания. Всички смени трябва да бъдат извършени на базата на оценка на дейността“, заяви той.

Според него подобен анализ трябва да включва както професионалните резултати, така и почтеността на ръководителите. „Възможно е в подобна ситуация да бъдат отстранени способни хора и на тяхно място да бъдат поставени хора без необходимите качества“, предупреди Йовчев.

По темата за изборите той подчерта, че честността на вота не зависи само от полицията. „Честността на изборите не зависи изцяло от МВР. Това е заблуда за обществото“, каза той.

По думите му полицията може да ограничи купения вот, но не може да повлияе на други форми на манипулации. „МВР може да спомогне да се потисне купеният вот, но не може съществено да повлияе на корпоративния вот или на манипулациите в изборните секции“, обясни Йовчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com