Ракетната атака към Турция разтревожи София

Изстрелването на балистична ракета от Иран към страна-членка на НАТО е опасна ескалация на конфликта. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след съвещание с ръководството на българската армия. По думите му ракетата е била насочена към Турция и е била унищожена от системите за противоракетна отбрана на Алианса.

„Това е непровокирано нападение. То, заедно с ракетата, изстреляна по територията на Кипър, показва, че иранският режим не се съобразява с това кои страни участват във военната операция и кои не“, заяви министърът.

Във връзка с новата ситуация Запрянов е свикал съвещание с ръководния военен състав. В него са участвали Щабът на отбраната, командирите на Сухопътните войски и Военновъздушните сили, ръководителите на службите „Военна информация“ и „Военна полиция“, както и представител на Министерството на външните работи.

По време на срещата е направена оценка на рисковете и на готовността на българските въоръжени сили да реагират в рамките на съюзническите действия на НАТО при подобни заплахи. Подготвя се доклад, който ще бъде представен на министър-председателя, за да бъде свикан Съветът по сигурността.

„На базата на този доклад ще направим конкретни предложения за гарантиране на защитата на територията на България“, заяви Запрянов. Според него инцидентът показва, че Алиансът остава най-сигурният гарант за защитата на страната.

По-рано днес Министерството на отбраната на Турция съобщи, че е била прехваната балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство. Ракетата е прелетяла над Ирак и Сирия, преди да бъде неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Турските власти съобщиха, че няма жертви или пострадали. От Анкара подчертаха, че страната има право да реагира на всяко враждебно действие, насочено към нея.

Според турски представител, цитиран от Франс прес, ракетата вероятно не е била насочена пряко към Турция. По думите му тя е била предназначена за военна база в Кипър, но се е отклонила по време на полета.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че инцидентът не се разглежда като основание за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана на съюзниците.

След прехващането на ракетата говорителката на НАТО Алисън Харт подчерта, че Алиансът стои твърдо зад своите съюзници. „НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона“, заяви тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com