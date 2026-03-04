Запрянов обяви. В опасност ли е България

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви на извънреден брифинг, че изстрелването на балистична ракета от Иран към Турция – член на НАТО – е „опасна ескалация“ и не е провокирано.

Ракетата е унищожена от системите за противоракетна отбрана на Алианса. Запрянов подчерта, че готовността на силите ще се поддържа на високо ниво, а плановите мероприятия и учения на НАТО няма да бъдат прекъснати.

Министърът обяви, че е проведено съвещание с Щаба на отбраната, командирите на войските и представител на МВнР, при което са оценени рисковете и степента на готовност на българските и съюзническите сили.

„В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера за свикване на Съвет по сигурността. На това заседание ще направим конкретни предложения за гарантиране на мира и защита на територията на страната“, каза Запрянов.

Министърът подчерта, че Иран няма да уплаши НАТО и България да продължат укрепването на отбранителните способности и засиленото предно присъствие по Източния фланг.

„Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия“, заяви Запрянов, добавяйки, че противоракетната отбрана е доказала ефективността си и ще се поддържа в готовност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com