Ким Чен-ун и дъщеря му яхнаха танка
Появата им идва на фона на напрежение със САЩ и Южна Корея и нови военни демонстрации
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Появата им идва на фона на напрежение със САЩ и Южна Корея и нови военни демонстрации
Министърът с категорична позиция
Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025"
Лидерът на Северна Корея проследи комбинирани тактически учения на силите за специални операции
Ако светът не успее да спре Кремъл в Украйна, Кремъл ще увеличи амбициите си в света
В маневрите участват военни от Русия, Беларус, Сирия, Индия и Китай
Става дума за даването на разрешение на 230 руски войници да влязат в Никарагуа
Включват 36 кораба и морската пехота
Външният министър на Германия разкритикува НАТО за провежданите учения в Източна Европа и ги обяви за контрапродуктивни за сигурността в региона в инт...
Военни маневри с участието на 5000 военнослужещи от 6 страни членки на НАТО започнаха в Литва, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС. Щ...
Ние очакваме увеличение и при ротациите на звена и оборудване от страните членки на Алианса, каза американският посланик Ние имаме много бързо увелич...
Руската армия започна най-широкомащабните си военни учения от началото на годината с участието на 95 000 войници в центъра на страната, предаде АФП. В...
Латвия ще строи ограда на границата с Русия, Естония слага камери и сензори НАТО организира тази есен най-големите си военни учения от 2002 г. насам,...
Военните дадоха старт на съвместните учения, в които освен САЩ и Украйна участват още 16 страни, включително България. Уменията военните показват в за...
Военнослужещи от трите вида въоръжени сили продължават участието си в поредица от съвместни учения и подготовки в периода юли и август. Всички те са п...
Литва и САЩ планират да проведат 15 съвместни военни учения за две години, съобщи ТАСС. Те били планирани в подписания в неделя меморандум за взаимоде...
НАТО започна учения за бърз отговор срещу потенциална заплаха от страни като Русия. В резултат в предстоящите дни в Полша ще се съберат общо 2100 воен...
САЩ и България засилват общите военни учения, като само за тази година са планирани най-малко 70. Това стана ясно след срещата на командващия Сухопътн...
Национален парк „Рила" ще отбележи днес в местността Карталска поляна Месеца за защита на природата. В събитието ще участват ученици от шести, девети...
Бронираната техника пристигна с влакове, ученията почват другата седмица Прословутите американски танкове, които се очакваха на база "Ново село", не...