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Правим 70 общи учения със САЩ

Правим 70 общи учения със САЩ

САЩ и България засилват общите военни учения, като само за тази година са планирани най-малко 70. Това стана ясно след срещата на командващия Сухопътн...

01 юни | 21:35
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