Русия използва ново суперопасно оръжие

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025"

Източник: ТАСС

14 сеп 25 | 10:23
Иван Ангелов

Руската армия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025".

Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

