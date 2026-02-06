Покушение в Москва! Ранен е ключов генерал от разузнаването

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше прострелян и приет по спешност в болница след инцидент в Москва, съобщиха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на Следствения комитет на Русия. Алексеев е първи заместник-началник на Главно разузнавателно управление към Генералния щаб на руските въоръжени сили – една от най-влиятелните фигури в руската военна йерархия.

Според разследващите органи стрелбата е станала по-рано днес, като обстоятелствата около атаката все още се изясняват. Не се съобщава официално състоянието на генерала, но фактът, че е хоспитализиран, засилва напрежението около случая и поражда въпроси за сигурността на висшите военни кадри в столицата.

Името на Алексеев е добре познато и извън военните среди. През юни 2023 година, по време на краткотрайния метеж на наемническата групировка Вагнер, ръководена от Евгений Пригожин, той беше сред високопоставените представители на руското ръководство, изпратени да водят преговори и да овладеят кризата.

Инцидентът с прострелването на Алексеев се вписва в тревожна тенденция. От началото на войната в Украйна няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения, като Москва нееднократно обвини Украйна за тези атаки. Днешният случай допълнително подхранва спекулациите за вътрешни пробиви в сигурността и за ескалираща война в сянка далеч от фронтовата линия.

