Поредната смърт в Русия. Знаков бизнесмен потъна

Поредицата от убийства в Русия този месец е разчупена от удавяне на знаков бизнесмен от миналото, свързван с една от най-влиятелните силови групировки - Солнцевская.

В днешно време 69-годишният Виктор Аверин е считан за „авторитетен“ бизнесмен, който си е направил фондация и финансира строителство на църкви.

Той намира смъртта си във водата, близо до един от яхтклубовете на язовира Клязминско, близо до Москва.

Според официалните данни, бизнесменът е отишъл на разходка с лодка в компанията на още петима, но лодката случайно се преобърнала, останалите се спасили, а Аверин потънал, като тялото му извадили часове по-късно водолази.

По-малкия му брат Александър преди 10 години също мистериозно почина.

Силовата им групировка беше създадена около 1988 г., а през 90-те е една от най-силните и влиятелни в страната. Започвали с тривиален рекет, с годините влезли в банковата и индустриалната сфера и придобила дебели връзки в държавните агенции.

В миналото, само в Москва, те контролирали банки, стотици малки търговски сгради, казина, както и предприятия в други региони.

Виктор Аверин никога не е потвърждавал участието си в групировката. Имал е няколко обвинения, но никой не е успял да го осъди. Живял е в чужбина известно време, а по-късно е бил президент на клуба по развъждане на спортни гълъби. Гордеел се с познанството си с известния боксьор Майк Тайсън, който, докато е бил в Русия, му бил на гости.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com