Медведев здраво ядоса Тръмп за Гренландия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев хвърли геополитическа бомба, като заяви, че гренландците могат да гласуват за присъединяване към Русия, ако Доналд Тръмп не действа бързо за осигуряване на контрола над арктическия остров. Според Медведев, цитиран от Ройтерс, подобен ход би имал драматични последици за САЩ и баланса на силите в Арктика.

„Тръмп трябва да побърза“, заяви Медведев, като се позова на „непотвърдена информация“, според която още след няколко дни може да бъде организиран внезапен референдум в Гренландия. По думите му всичките около 55 000 жители на острова могат да бъдат призовани да гласуват за присъединяване към Русия, сценарий, който той описа с ироничното заключение, че „няма да има нови звездички на американското знаме“. Думите му са цитирани от Интерфакс и бързо предизвикаха реакции в дипломатическите среди.

Изказването идва на фона на подновения натиск от страна на Тръмп Съединените щати да поемат контрол над Гренландия, която е самоуправляваща се територия на Дания. Американският президент аргументира позицията си със стратегическото местоположение и богатите ресурси на острова, които според него го правят жизненоважен за националната сигурност на Съединени американски щати и за възпирането на Русия в Арктика.

Тези твърдения срещнаха категорични възражения както от датските власти, така и от самата Гренландия, които подчертаха, че въпросът за бъдещето на острова не може да бъде решаван под външен натиск. Въпреки че Русия официално не предявява териториални претенции към Гренландия, Москва от години открито говори за стратегическото значение на региона, особено заради северноатлантическите маршрути и наличието на голяма американска военна база и център за космическо наблюдение на острова.

Кремъл засега не коментира директно подновения натиск от страна на Тръмп, но нееднократно е заявявал, че Арктика е зона на ключови национални и стратегически интереси на Русия. Миналата година руските власти определиха дебата около Гренландия като „доста драматичен“, сигнал, че вниманието на Москва към острова остава изключително високо на фона на нарастващото напрежение между големите сили.

