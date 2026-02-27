Зеленски с нова прогноза за края на войната в Украйна

Володимир Зеленски даде интервю за Sky News, по време на което каза, че войната в Украйна може да приключи преди изборите за Конгреса на САЩ през ноември 2026 г.

Той каза още, че е готов да се срещне с Владимир Путин за разговори и ще направи всичко възможно, за да постигне мир.

Също така добави, че САЩ имат сили да сложат край на войната, но трябва да окажат по-голям натиск върху Москва.

„САЩ са дори по-силни, отколкото мислят за себе си. И аз наистина мисля така. И наистина оказват натиск върху Путин. Те могат да спрат тази война“, каза Зеленски.

Той призова администрацията във Вашингтон да затегне санкциите срещу семействата на руското ръководство и да осигури на Украйна по-модерни оръжия с аргумента, че само засилен натиск ще принуди Москва да се отнесе сериозно към преговорите.

На въпроса колко близо е Украйна, за да постигне мир, той отговаря, че „има прозорец от възможности“ преди изборите за Конгрес на САЩ през ноември.

„Мисля, че сега имаме шанс. Зависи от тези месеци, дали имаме шанс да сложим край на войната до есента. Преди изборите, важни, влиятелни избори в САЩ. Ако успеем да постигнем мир, ще имаме този прозорец от възможности“, заключи президентът на Украйна.

Неговото изказване идва ден след преговорите в Женева между САЩ и Украйна, на които бе подготвян пакет от документи за следвоенното възстановяване на страната, а коментарите на участниците съдържаха вече постоянния израз „имаше прогрес“..

След разговорите стана ясно, че вече се подготвя тристранна среща на преговарящи от САЩ, Украйна и Русия, която се очаква в началото на март. В момента се уточнява мястото на преговорите, като много вероятно е за първи път да се проведат в САЩ.

Според експерти, Тръмп не се очаква да присъства, но самото им провеждане в Америка е сигнал, че той ще иска по-съществен напредък.

В същото време в Украйна все повече се говори за предстоящи избори, а последните проучвания дават огромен превес на ген. Валерий Залужни - над 56 процента. Това беше публикувано в изданието Страна.

В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че няма яснота за среща Путин-Зеленски, а пък военните издания обявиха, че се очаква засилване на бойните действие около Краматорск.

Песков също така се ожали, че европейците не дават коридор на близкия до Путин Кирил Дмитриев да се върне в Москва от Женева, където бе на преговори с американския спецпосланик Стивън Уиткоф и зетя на президента Джаред Кушнер.

