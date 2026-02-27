ДПС до Йотова: Стигаме до „наши избори с наше МВР“!

„Премиерът отказа да се яви в пленарна зала и наруши Конституцията.“ С тези думи заместник-председателят на ДПС и зам.-председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Искра Михайлова атакува служебния министър-председател Андрей Гюров пред медиите в Народното събрание.

Тя обяви, че е изпратила писмо до Илияна Йотова, в което сигнализира за случилото се. По думите й става въпрос за пряко погазване на основния закон.

„Изпратих писмо на Илияна Йотова, с което й обърнах внимание на това, което се разигра вчера в Народното събрание“, заяви Михайлова. Тя подчерта, че Йотова носи отговорност за служебния кабинет и трябва да реагира на отказа на премиера да се яви в пленарна зала.

Според нея поведението на Гюров представлява сериозен институционален проблем и поставя въпроса за спазването на Конституцията от страна на изпълнителната власт.

Михайлова заяви, че служебният кабинет е „правителство на ПП-ДБ“, като посочи смяната на областните управители като доказателство. „Кой пое отговорност за това“, попита тя.

Тя изтъкна, че ПП има всички министри с изключение на вътрешния министър и постави въпроса кой носи отговорност за работата на МВР. „Може би наистина стигаме до „наши избори с наше МВР“. Помните го това от един запис“, каза още зам.-председателят на ДПС-Ново начало.

Изявленията й поставят под съмнение независимостта на служебния кабинет и изострят политическия тон в навечерието на изборите.

