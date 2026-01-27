Станислав Анастасов: Следващото ни предизвикателството е членството в ОИСР

Превръщането на България в страна-членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващото голямо предизвикателство, което стои пред България след влизането в еврозоната. Членството е важно, защото ще донесе инвестиции на страната ни, както като цяло в икономиката, така и конкретно в енергийния сектор. Мнението изрази заместник-председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

Анастасов участва в дискусия под заглавие „Енергетика на бъдещето“ в рамките на шестото издание на Софийския икономически форум (СИФ). Тази година форумът бе посветен на динамичното развитие в областта на икономиката, инфраструктурата и енергийния сектор в Югоизточна Европа. Акцент се постави върху стратегическото укрепване на икономическата и енергийната позиция на България в региона след неотдавнашното въвеждане на еврото.

Според Станислав Анастасов страната ни може да се надява на големи финансови потоци, които да отидат в развитието на ядрената енергетика у нас чрез реактори от типа АР1000, за които вече имаме споразумение със Съединените щати. Други важни направления в сектора са възобновяемите енергийни източници, интерконекторите със съседните държави и малките ядрени реактори.

Депутатът от ДПС отчете, че досега работата му е била лесна в отиващото си Народно събрание, тъй като е има съдействие както от колегите си народни представители, така и от министрите от кабинета, начело с енергийния министър Жечо Станков, които са се оказали много компетентни и са успели за месеци да отхвърлят огромни по обем задачи. „Когато министерството работи, за нас е много лесно да придвижваме законодателните проекти“, похвали се Анастасов, който е член на енергийната комисия в парламента.

Сред свършеното успешно той очерта продължаващата либерализация на пазара на електроенергия у нас, сключването на споразумения с изпълнители и проектанти за бъдещите реактори на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на газовия интерконектор с Гърция. Към постиженията постави и извършената през последните 3-4 години диверсификация на доставките на природен газ, така че да се премахне зависимостта от руските доставки, както и прекратяването на вноса на руски петрол. Друг момент е, че България е поела контрола върху рафинерията на „Лукойл“ в Бургас докато чака смяната на собствеността върху компанията. През това време България се радва и на дерогация от страна на САЩ по отношение на дейността на „Лукойл“ у нас, дошла след усилията на правителството и на депутатите.

Сега това, което трябва да се свърши е да се ускори процесът по новите проекти от национално значение, сред които и този за „Козлодуй“, като се изберат съответните доставчици и изпълнители. Пред страната ни стои и предизвикателството в енергийната сфера да бъде подменено и усъвършенствано огромно количество оборудване, което вече е изостанало. За това България ще разчита на Съединените щати и на партньорите си от Европейския съюз, подчерта Анастасов.

