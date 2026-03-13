Петко Петков пред СТАНДАРТ: До края на 2026 г. може да имаме още едни избори за парламент

Обиколките на Радев в страната, при които често присъстват кметове на ГЕРБ, са политическа грешка , казва изпълнителният директор на „Галъп” Петко Петков

Кампанията вероятно ще премине в скандали, компромати и обиди

Всеки пети от гласувалите за ПП-ДБ през 2024 г. би подкрепил „Прогресивна България”

Един от вариантите за правителство след вота е коалиция между „Прогресивна България“, ПП–ДБ и още една формация – „Възраждане“, БСП или МЕЧ, ако успеят да преминат бариерата

- Г-н Петков, според най-новото социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ партиите изглежда са в състояние на точка на пречупване. Заради аферата „Петрохан“ ПП-ДБ стремглаво пада и в момента са на 11%. ДПС са с 10.9% и най-вероятно ще минат Промяната. В точка на пречупване са „Възраждане“ и БСП. Партията на Костадинов пада до 6%, а левицата се бори за прескачане на 4 процентната бариера за 52-то НС. На какво се дължат моментните данни от допитването, направено между 10 и 28 февруари?

- На първо място е важно да се отбележи, от социологическа гледна точка, че избирателната активност в момента е по-ниска спрямо тази, измерена в периода на протестите през декември миналата година. Това означава, че политиците в известна степен са длъжници на избирателите. Те не успяха да мотивират част от колебаещите се и от хората, които вече са решили да не гласуват. Напротив – изглежда, че са разколебали дори част от онези, които биха дали гласа си отново.

На второ място се наблюдава пренареждане и оформяне на нова партийна конфигурация. Формацията около Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но засега тя не е достатъчна за самостоятелно парламентарно мнозинство.

Друга важна тенденция е спадът при ПП–ДБ. Причините са няколко. Първо, случаят „Петрохан“ нанесе сериозна имиджова щета на коалицията. Аргументите, с които бяха защитавани членовете на т.нар. „бутикова секта“, изглеждаха объркани и нелогични. Това очевидно не се хареса на обществото.

На второ място, поведението и гафовете още от първия ден на служебния кабинет на Гюров автоматично се приписват на ПП–ДБ. Почти всички политически сили, с изключение на Мирчев и неговите съпартийци, отправят сериозни критики към служебното правителство.

Трето, важно е да се отбележи, че всеки пети от заявилите, че са гласували за ПП–ДБ през октомври 2024 г., на следващи избори би подкрепил „Прогресивна България“. Това е сериозен проблем, върху който либералната коалиция трябва внимателно да се замисли.

В същото време плътно зад тях се намира ДПС. Силният им резултат се дължи на активната работа с техните привърженици на терен още от момента, в който стана ясно, че се отива към предсрочни избори. Въобще активната теренна работа на ГЕРБ и ДПС с техните електорални ядра води до стабилния им резултат.

Проектът на Радев нанася сериозна щета на БСП и „Възраждане“. Най-много техни симпатизанти се преливат към новия политически субект. Така „Възраждане“ се превръща в по-малка партия, а за БСП се появява реална опасност да не попадне в следващия парламент.

- Неродената все още партийна формация на Румен Радев би получила 29.8 процента, което обаче няма да е достатъчно за парламентарно мнозинство. В същото време самият Радев мълчи. Правилен ли е този негов подход? Питам Ви тъй като за неговата партия по данните на „Галъп“ биха гласували 62.5 процента от членовете и симпатизантите на БСП – Обединена левица от изборите през октомври 2024 г., същото биха направили 46.7 от гласоподавателите на „Възраждане“, 30% от тези на МЕЧ и 20.7 от гласувалите за ПП-ДБ.

- На този етап – да. Радев мълчи, защото се опитва да събере изключително разнороден вот. Сред потенциалните му избиратели има леви симпатизанти, националисти, протестно настроени граждани и дори либерални избиратели. Това са групи, които по принцип трудно могат да съществуват в една политическа платформа. Затова стратегията му е ясна – максимална неяснота и минимална конкретика. Така всеки избирател може да проектира собствените си очаквания върху него. Проблемът е, че това работи само до момента, в който се появят реални позиции. Тогава част от тези групи неизбежно ще се почувстват измамени. Радев очевидно се опитва да повтори модела на НДСВ и ИТН – бърза мобилизация около нов политически проект. Но има съществена разлика. Той не е нито цар като Симеон Сакскобургготски, нито популярна културна фигура като Слави Трифонов. А и обществото днес е значително по-критично и подозрително.

- Съпругата на Радев – Десислава - написа пост във Фейсбук, който гласи: „Мене ме нема в цялата схема“, както пеят Ъпсурт. Заваляха коментари, че тя не харесва Копринков и компания и затова се дистанцира от новия проект. Възможно ли е позицията й да е нещо като презастраховане срещу евентуален негативен резултат от вота на 19 април?

- Г-жа Радева за пореден път не демонстрира поведение, което да отговаря на нивото на политическата ситуация. Най-вероятно зад тези послания стоят по-скоро междуличностни отношения между нея и съпруга й, които принадлежат повече към сферата на семейната динамика и терапия, отколкото към полето на политическия анализ.

Факт е обаче, че фигури като Копринков могат тепърва да нанесат имиджови щети на проекта на г-н Радев.

- Машините за изборите „Смартматик“ отново бяха на прицел в парламента през седмицата. Припомнено бе, че са създадени с цел манипулация, че са на Мадуро и т. н. Възможно ли е да бъдат оповестени резултати от вота, далеч от истинския избор на хората и защо?

- За съжаление в България продължаваме да работим с изборна технология, която е силно спорна и често критикувана. В редица държави подобни системи са изоставени именно поради съмненията, че създават повече проблеми, отколкото решения по отношение на прозрачността и доверието.

Въпросът е как и къде се съхранява изборът на всеки гласувал.

Силно се надявам темата за машинното гласуване да не доминира в кампанията, защото това би довело единствено до намаляване на избирателната активност.

По-важно е да се говори за реалните проблеми – по-добро обучение на изборната администрация, експерименти с преброителни центрове, по-голяма отговорност на партиите за техните представители в комисиите.

Подобна реформа обаче трябва да бъде направена консенсусно от по-голямата част от политическите сили и да бъде тествана поне една година преди въвеждането й.

- А какъв е коментарът Ви относно сменените МВР шефове и областни управители? Нали служебното правителство има единствената задача да осигури прозрачни избори за парламент.

- Всяко служебно правителство решава само как да постъпи с кадровите промени. Имали сме служебни кабинети, които са правили масови смени на областни управители и директори на ОД на МВР, както и такива, които са действали по-умерено.

Проблемът при настоящия кабинет е, че значителна част от назначенията се свързват с кадри на ПП–ДБ. Това създава съмнения и не води до повишаване на доверието в изборния процес. Напротив – дава повод за напрежение и политически скандали.

- Тази година като че ли предизборната кампания започна месеци преди датата на вота. Някои казват, че стартът й бил даден с трагедията „Петрохан“, други твърдят че депутатите използват всеки миг в НС, за да агитират в полза на своите политически формации. Вероятно е така, но Вие лично очаквате ли компромати през следващия месец и на каква основа биха могли да са те?

- Още сега се вижда, че кампанията вероятно ще премине през скандали, компромати и обиди. Това обикновено е симптом за липса на силни политически аргументи. Когато една партия не може ясно да обясни на избирателите своите цели и идеи, най-лесният ход е да се насочи към компроматна война. Все пак се надявам да видим и реален политически дебат между основните играчи – по възможност на живо, а не на снимки в хотелска стая със спуснати пердета.

- Как инфлацията след приемането на еврото и повишаването на цените на горивата би могла да се отрази на вота на бъэлгарските граждани?

- Инфлацията в момента се влияе преди всичко от турбулентните геополитически процеси. Ако кризата с горивата и цените продължи, е напълно възможно обществото да реагира с протести.

В краткосрочен план това вероятно няма да се отрази силно на изборния резултат, защото времето до вота е ограничено. Но при по-продължителна икономическа криза последствията могат да бъдат сериозни.

Известно е, че темата за цените е една от най-чувствителните за българското общество.

- Макар и условно, как към настоящия момент може да бъде направена следизборна управленска коалиция в парламента?

- Към момента е ясно едно – за да има управление в следващото Народно събрание, ще бъде необходима коалиция между поне две политически сили, а вероятно и трета.

Един от възможните варианти е коалиция между „Прогресивна България“, ПП–ДБ и още една формация – „Възраждане“, БСП или МЕЧ, ако успеят да преминат 4-процентната бариера.

Друг вариант би бил коалиция между проекта на Радев и ГЕРБ. Засега обаче подобна комбинация изглежда трудна за реализиране, тъй като и двете политически сили са в процес на препозициониране.

- Как тълкувате обиколките на Радев в страната, при повечето от които до него са градоначалници от ГЕРБ – например Живко Тодоров на Стара Загора, Димитър Николов на Бургас и др.?

- Обиколките на Радев из страната, в които често присъстват кметове от ГЕРБ, са по-скоро политическа грешка.

От една страна, в поведението си той продължава да действа като президент – роля, в която подобни посещения бяха нормални. Но в новата си позиция на политически лидер ситуацията е различна.

Това създава объркване сред неговите симпатизанти и по-скоро намалява подкрепата, отколкото да му носи дивиденти.

- Възможно ли е и при какви условия до края на годината да проведем още едни извънредни избори за парламент, при положение, че предстоят и президентски?

- Напълно възможно е. Българската политическа система все още няма развита коалиционна култура. А когато политическите амбиции са по-големи от реалната електорална тежест, съставянето на правителство става изключително трудно. Възможен е кабинет с кратък хоризонт между три партии. Ако това не се случи, нови избори няма да бъдат катастрофа. Това е нормална част от демократичния процес.

