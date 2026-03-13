Климент Шопов пред СТАНДАРТ: Демографската криза е най-голямата заплаха за България

За да оцелеем като нация, всяко семейство трябва да има поне по три деца, казва депутатът от „Възраждане” Климент Шопов

- Г-н Шопов, в края на февруари „Възраждане“ бе домакин на международната конференция на тема „Проблеми и трудности пред суверенните държави в Европа“, организирана от френската неправителствена организация Patriots Network. Вие участвахте във форума. Кои в днешния тревожен свят на войни и конфликти са най-наболелите проблеми на суверенните държави?

- Най-наболелите проблеми сред суверенните държави са миграцията, демографските промени, дехристиянизацията и липсата на суверенитет.

- Демографската криза бе изведена като основно предизвикателство за суверенните държави днес. Това е един от най-сериозните проблеми за България. Каква трябва да е политиката на страната ни, за да има демографско бъдеще и какви мерки предлага „Възраждане“?

- На първо място не трябва да се вкарва работна ръка от трети страни, за да се задоволи временно пазара на труда, а това което държавата трябва да прави е да стимулира раждаемостта по всякакъв начин. Да предоставя възможности на младите хора да се развиват в България и на младите семейства да имат добър стандарт на живот, дори да имат повече деца - това, което трябва да се случи с всяка българска двойка е да имат поне три деца, за да може да решаваме проблема с демографската криза.

- Ценностите на една нация са гръбнакът на суверенните държави. У нас обаче традиционните ценности като семейство, вяра, образование бяха подкопани в годините на прехода от соросоидни организации, които навлязоха и в училищата, и в обществения живот. Какви морални щети нанесоха тези организации и какво е решението днес?

- Моралните щети, които нанесоха, са очевидни. Все повече и повече младите хора не създават семейство, все повече и повече младите хора имат по-малко деца. За изминалата година раждаемостта е спаднала с около 10%, 5 хиляди деца по-малко са се родили. Това всичко се дължи на подкопаването на традиционните християнски семейни ценности. В тази връзка, ние от “Възраждане”, сме предприели различни мерки, една от които е, че през 2024 година по наше предложение се приеха промени в Закона за предучилищно и училищно образование, в което забраняваме пропагандирането на нетрадиционна сексуална ориентация. В същата тази връзка, преди месец, по наше предложение бе направен Публичен регистър на осъдените педофили. Това са две конкретни мерки, които от “Възраждане” сме предприели, за да се противопоставим на тези неолиберални ценности. Отделно на това с нашия учебник по Родинознание, ние се борим националното да е на първо място, така че младите българи да се чувстват част от тази общност, това семейство - България, в което живеем всички ние.

- Енергийният суверенитет бе основен акцент във форума „Алианс за суверенни нации“, който се проведе в САЩ и в който Вие участвахте. Какво гарантира енергийния суверенитет на България?

- Енергийният суверенитет може да бъде гарантиран само, ако България има производство на електроенергия, такова, каквото да бъде гарантирано без необходимостта да внасяме сурово гориво от трети страни. В тази връзка изключително важно е всичко това, което от “Възраждане” правим вече години наред - това да се борим за запазването на мини "Марица Изток" и на ТЕЦ-овете там, тъй като въглищните централи гарантират един затворен цикъл и собствено производство на електроенергия, без необходимостта да внасяме гориво от трети страни.

- „Възраждане“ се утвърди като партия в голяма международна тежест. Създадохте собствено политическо семейство. Какви са приоритетите Ви в Европа?

- Приоритет в Европа ни е да реформираме Европейския съюз като отстояваме суверенитета на отделните членки. Искаме максимално възможно този съюз да се промени, така че държавите да си върнат абсолютно всички компетенции. Ние ще се противопоставим на инициативата за обща европейска армия, за бъдещата задълбочаваща се федерализация. Не искаме Европейския съюз да се намесва във вътрешната ни политика, не искаме брюкселски бюрократи да налагат своето мнение за нашето вътрешно политическо устройство на държавата.

- Целият свят е на нокти заради новата война - в Иран. Адекватна ли е външната политика на България?

- България трябва да запази неутралитет на всяка цена. Каквато беше нашата позиция на “Възраждане” по отношение на войната в Украйна, такава е и за войната в Иран. Ние не искаме да участваме, не искаме да подпомагаме нито една от тези страни, искаме да запазим неутралитет.

- Един от големите успехи на „Възраждане“ в 51-ото Народно събрание е създаването на публичен регистър на педофилите в България. Коя е следващата стъпка?

- Да, това е един от големите успехи на “Възраждане”. Ние сме втората страна в Европейския съюз с абсолютно публичен регистър за осъдените педофили. В момента законът е влязъл в сила, но се очакват промени в наредбата, която е издадена от МВР за достъп на този регистър. Това ще отнеме няколко месеца, но в най-скоро време ще имаме такъв. Първата страна, която е приела такъв регистър в Европейския съюз, е Полша и това е само преди 10 години и там са забелязали двуцифрен спад в процентно съотношение на случаите на педофилия след приемането на този публичен регистър. Наистина това е голям успех, успех е за България, успех е за българите, успех е за българските родители. Следващата стъпка е осъществяването на все по-голям контрол, не само това, рекламирането на този регистър веднъж когато стане публичен, така че родителите да започнат да го ползват и това в свой ред ще действа като превантивна мярка.

- „Възраждане“ тръгва на избори с посланието „Свободен народ. Независима България“. Какви ще бъдат целите ви в новия парламент и каква е прогнозата ви за състава му?

- Целите ни както винаги, защото ние сме партия която е изключително последователна, не са се променили - нашите цели са България да бъде свободна, независима и благоденстваща, като ще видим какво е разпределението и конфигурацията в следващия парламент и дали това разпределение ще даде възможност “Възраждане” да осъществи своята политика в тази връзка. Ние искаме повече България и по-малко Брюксел. За сега прогнозите са, че броят на партиите в парламента ще намалее, като се очакват едва 5 партии, това ще постави “Възраждане” в добра позиция, за да може да осъществяваме своята политика и да защитаваме националния интерес.

- Виждате ли редовно правителство след 19 април?

- Политическата логика гласи, че трябва да има правителство, но решението е на българския избирател, който може да гласува за "Възраждане" и за България.

Не случайно нашият надслов е "Свободен народ, независима България".

